Vormer of Izquierdo? Voor Jan Mulder is het duidelijk wie de Gouden Schoen moet winnen

Binnenkort weten we wie zich de beste voetballer op de Belgische voetbalvelden mag noemen en de Gouden Schoen in de wacht sleept. De topfavorieten zijn aan de slag bij Club Brugge: José Izquierdo en Ruud Vormer.

Voor Jan Mulder is het duidelijk wie de trofee moet winnen. “Mijn voorkeur gaat naar Izquierdo uit. Dat vind ik meer een kunstzinnige, leuke en spectaculaire speler”, aldus de Nederlander in Extra Time.

Mulder, zelf een aanvaller geweest, heeft het persoonlijk minder voor zijn landgenoot Ruud Vormer. “Al is dat natuurlijk een kwestie van smaak. Vormer is een kleine heen en weer sissende stofzuiger. Dat je die ook nodig heb in je team? Ja, dat klopt.”