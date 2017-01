Coopman goudeerlijk over 'buitenspelgoal': "Niet echt slim om dat drie keer op groot scherm te laten zien"

Foto: © photonews

Zulte Waregem won ook thuis tegen Moeskroen en zit zo meer dan ooit op schema voor play-off 1. Sander Coopman mocht in de basis starten en bedankte voor het vertrouwen met een goede prestatie én een assist (in buitenspel).

"Ik ging samen met Peyre in een blokkade, maar ik raak ook wel die bal", aldus Sander Coopman na de wedstrijd eerlijk. "Maar als de scheidsrechter het zo beslist, dan moeten we daar niet ontevreden over zijn natuurlijk."

"Het was misschien ook niet slim van de mensen hier in Waregem om het doelpunt drie keer te laten zien op het groot scherm, want zo gaven ze de spelers van Moeskroen nog wat extra redenen om te twijfelen."

Maar de drie punten zijn wel opnieuw binnen voor Essevee: "We begonnen niet fantastisch en we hadden het moeilijk in de eerste helft om ons spel te spelen. Maar ik wilde de coach bedanken voor de kans die ik kreeg in de basis, het voelde als een beloning voor mijn invalbeurten de voorbije maanden."

"Het was aan ons om in de tweede helft iets anders te spelen en dat heeft ons wel nog wat kansen opgeleverd. De truitjes? Het was niet echt een probleem, al was het wel duidelijker met de witte truitjes dan met de rode", vond Coopman nog.