Stijn Vreven verbaasd over negativiteit die er nu al is: "Ik had meer begrip verwacht"

Stijn Vreven won afgelopen vrijdag me NAC Breda van Achilles '29. Opvallend was wel dat er in het Rat Verlegh Stadion een fluitconcert te horen was.

Dat viel ook de Belgische oefenmeester op. "Ik zit hier nog maar drie weken en tot nu toe heb ik die negatieve ondertoon bij iedereen gevoeld", laat Vreven optekenen bij BN/De Stem.

De aanhang van de Parel van het Zuiden is kritisch. De ex-coach van Waasland-Beveren en Lommel United tempert de verwachtingen. "Ik had meer begrip verwacht voor het feit dat er eerst de resultaten moeten komen en daarna het goede voetbal. Hier willen ze alles op een hoop. Dat begrijp ik, maar de resultaten zijn toch de eerste die er moeten zijn."

De feiten

"We hebben drie keer gespeeld. Drie keer twee goals gemaakt. Drie keer de nul gehouden. Dat zijn ook feiten", aldus Vreven.