Belhocin onder druk, Genk ruikt top zes

Foto: © photonews

Er staat heel wat op het spel vanavond in de Luminus Arena. KRC Genk kan een mooie zaak doen in de strijd om play-off 1, bij Kortrijk is de druk op de schouders van coach Belhocin bijzonder groot.

Genk won zijn lastige verplaatsing naar Eupen en kan mits winst tegen Kortrijk vanavond een prima zaak doen. De aanpak van coach Stuivenberg lijkt de juiste te zijn, al is het natuurlijk nog vroeg om conclusies te trekken. "Hij reikt ons voortdurend oplossingen aan", klinkt Castagne positief in HLN.

Kortrijk begon 2017 met een nederlaag en de kritiek op coach Belhocin klinkt stilaan luider. Begrijpelijk want na 0 op 21 zakten de Kerels helemaal weg. De oefenmeester kan dus maar best punten meenemen uit het verre Limburg.

Bij Kortrijk ontbreken De Mets en De Smet. Kage keert terug in de selectie na ziekte, Rolland en Gigot sluiten aan na schorsing. Bij Genk behoort Bailey (transferperikelen) niet tot de selectie waardoor Siebe Schrijvers wellicht mag starten. Ook Karelis en Buffel lopen er vanavond niet bij.

