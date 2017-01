Transfersoap dan toch nog niet afgelopen: 'Belfodil vertrekt dan toch nog bij Standard'

Ishak Belfodil leek eerder deze maand nog op weg naar de Premier League, maar een transfer naar Everton sprong in allerlaatste instantie toch nog af. De Algerijn speelde afgelopen zondag tegen Club Brugge, maar mogelijk was dat zijn laatste wedstrijd op Sclessin.

Volgens France Football is er namelijk opnieuw concrete interesse voor Belfodil. Het Spaanse Celta de Vigo, eerder ook al geïnteresseerd, zou de aanvaller van Standard willen overnemen.

De Spanjaarden kwamen Belfdoil tijdens de groepsfase van de Europa League op het spoor. Beide ploegen speelden toen tegen elkaar. Nu de deal met Everton afsprong, zou Celta bereid zijn om de onderhandelingen met Standard te openen. Of de Spaanse ploeg, net als Everton, bereid is om 12 miljoen euro te betalen is niet duidelijk. Een eerste bod zou alvast geweigerd zijn.