Veldverwarmingen lieten het afweten, Pro League onderneemt actie

De Pro League, de instantie die de 24 Belgische profclubs in eerste klasse A en B vertegenwoordigt, heeft zich uitgesproken over de veldverwarmingen in ons land. Die lieten het tijdens de voorbije week hier en daar afweten, en daarom wilde Pro League actie ondernemen.

In de toekomst zullen er boetes uitgedeeld worden indien een terrein gedeeltelijk of volledig onbespeelbaar is. Zo’n boete zou kunnen oplopen tot 25.000 euro. Het voorstel werd maandag door de Raad van Bestuur van de Pro League besproken. In maar wordt er over gestemd.

Naast het voorstel om boetes in te lassen, ligt er nog een voorstel op tafel. Zo zou de Pro League van plan zijn om een prijs uit te reiken aan de ploeg die zijn veld gedurende het seizoen het best verzorgt.