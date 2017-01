Walter Meeuws voorspelt hoe top zes in Jupiler Pro League er aan het einde van de rit zal uitzien: "Basis bij Club is veel steviger dan bij Anderlecht"

De Jupiler Pro League trok zich vorig weekend opnieuw op gang. Het beloven nog enkele spannende maanden te worden in onze Belgische competitie, waar Club Brugge momenteel aan de leiding prijkt. De ervaren Walter Meeuws (65) blikt voor ons vooruit op de komende maanden.

Club Brugge: "Dé te kloppen ploeg"

“Club Brugge is dé te kloppen ploeg. Het is de favoriet om de titel te pakken en dat lijkt me ook maar logisch. AA Gent krijgt momenteel te maken met de groeipijnen van zijn succes. Het beleeft een moeilijk jaar, en dat is ergens ook normaal. Wat ze de voorbije twee jaar deden, is fantastisch. Maar op een gegeven moment gaat het al eens wat minder.”

Zulte Waregem: "Degelijke ploeg, geen titelkandidaat"

“Zulte Waregem is een degelijke ploeg, maar ik zie in hen geen titelkandidaat. Pas op, ik waardeer het werk van Francky Dury en heel Zulte Waregem. Maar het is geen échte concurrent voor Club Brugge. Oostende is een ploeg die vol voor de vierde plaats kan gaan.”

Anderlecht: "Wat moet ik over hen zeggen?"

“En dan blijft er maar één concurrent over voor Club Brugge. Anderlecht. Wat moet ik over hen zeggen…? De laatste maand voor de winterstop heeft Anderlecht buitengewoon goede resultaten geboekt, terwijl het spel soms niet om aan te zien was. Anderlecht speelde niet goed, maar pakte wel punten.”

“René Weiler moet zijn groep continu wakker schudden. Als hij dat niet doet, dan lost zijn ploeg de rol en zijn ze plots 30 à 40 procent minder goed. Dat geldt ook voor individuen als Dendoncker, Tielemans, Stanciu en noem maar op. Als ze even niet geconcentreerd zijn, is er meteen sprake van verval.”

“De basis bij Club Brugge is veel steviger dan bij Anderlecht. Reken daar nog eens de winteraankopen van Club bij – de groep zal scherper voor de dag komen – en het is in mijn ogen eigenlijk de enige écht titelkandidaat.”

Meeuws gaf ons tot slot nog mee hoe de top 6 er volgens hem er op het einde van de rit zal uitzien. “Ik denk dat Club Brugge kampioen wordt, Anderlecht tweede en Zulte Waregem derde eindigt. Oostende zie ik vierde worden, terwijl Standard, Genk, Gent en Charleroi voor de vijfde en zesde plaats zullen strijden.”

Top 6 volgens Walter Meeuws

1 Club Brugge

2 Anderlecht

3 Zulte Waregem

4 Oostende

5 en 6 Standard, Gent en Charleroi voor vijfde en zesde plaats