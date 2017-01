Deze Canadese is de op een na knapste voetbalster van de wereld (volgens jullie)

Foto: © Instagram

Enkele weken terug vroegen wij u naar de knapste voetbalvrouwen ter wereld. U reageerde meer dan ooit tevoren en daaruit kwam op nummer 2 ene Lauren Sesselman. Niet slecht gekozen, denken wij dan.

Lauren Sesselmann werd dan wel geboren in Wisconsin in de Verenigde Staten, ze komt uit voor het nationale elftal van Canada. In 2015 speelde ze nog mee op het WK in eigen land.

Sesselmann speelde doorheen haar carrière op verschillende posities op het veld, want ze kwam zowel als verdediger als in de spits voor de dag.

