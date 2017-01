OFFICIEEL: Club Brugge ziet PSG-target naar de Eredivisie trekken

Foto: © photonews

CLub Brugge heeft zijn huiswerk voor de winter zo goed als af, maar een flankaanvaller is nog steeds welkom. Een van de doelwitten die aan blauw-zwart werd gelinkt was Hervin Ongenda.

De 21-jarige Fransman van PSG komt echter niet naar Jan Breydel. Dinsdag tekende de winger immers een contract voor 3,5 jaar bij het Nederlandse PEC Zwolle. En dus kunnen de Bruggelingen de jeugdinternational definitief van het lijstje schrappen.

Club mikt nu op Tal ben Haim van Maccabi Tel Aviv. De Israëliër is wel een dure vogel want kost volgens lokale media ruim 4,5 miljoen euro. Zijn vader deed al zijn beklag over de te hoge transfersom. (Dat leest u HIER)