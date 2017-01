Zit er een haar in de boter bij KV Mechelen? Ferrera laat sleutelpion thuis wegens disciplinaire redenen

Foto: © photonews

KV Mechelen verloor afgelopen zondaf thuis tegen Westerlo met 1-2. Woensdag trekt Malinwa naar Stayen, maar zonder een van zijn sleutelspelers.

Yohan Croizet is er namelijk niet bij. Hij is disciplinair geschorst en zit niet in de selectie, laat Het Laatste Nieuws weten. Een opvallende beslissing want de Franse spelmaker is een steunpilaar bij de PO1-kandidaat.

De precieze oorzaak van zijn afwezigheid zal dus nog moeten blijken, maar het is niet de eerste keer dat Croizet om gelijkaardige redenen de media haalt. Vorig jaar hing hij de vuile was buiten toen zijn ex-club Oud-Heverlee Leuven Jacky Mathijssen aan de kant zette voor Emilio Ferrera.