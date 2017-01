Yohan Croizet reageert op zijn disciplinaire schorsing en heeft het ook over zijn coach Ferrera

Foto: © photonews

Géén Yohan Croizet woensdagavond op Stayen. De spelverdeler zit om disciplinaire redenen niet in de selectie voor de trip naar Sint-Truiden. Inmiddels verontschuldigde de Fransman zich via Twitter voor zijn gedrag.

"Dit is een normale sanctie, nadat ik me uit frustratie en irritatie ongepast gedroeg voor de hele groep", schrijft Croizet. "Ik excuseerde me al tegenover de groep en de staf. De fans kunnen nog steeds op me rekenen."

Om af te sluiten ging Croizet ook nog even in op de relatie met zijn coach Yannick Ferrera. "Er is geen conflict. Ik ben nog steeds met heel mijn hart bij de club."

Je tiens à préciser que cette sanction est normale, j'ai eu un comportement inapproprié devant le groupe, pour frustration et énervement ! — Yohan Croizet (@Yohancroizet) 24 januari 2017

Je me suis excuser devant le groupe et le staff.. le club et les supporters peuvent compter sur moi, ce sont des moments qui arrive aussi — Yohan Croizet (@Yohancroizet) 24 januari 2017