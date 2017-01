Is dit de reden waarom Sirigu niet naar Anderlecht kwam? "Weiler wil geen grote sterren in zijn kleedkamer"

Foto: © photonews

Niet Salvatore Sirigu of Koen Casteels, maar Rubén Ivan Martinez Andrade is de nieuwe doelman van Anderlecht. De transfer van Sirigu leek nochtans in kannen en kruiken. Het zou coach Weiler zijn die de Italiaanse piste uiteindelijk afschoot.

De supporters van paars-wit droomden al van een straffe uitdager voor eerste doelman Frank Boeckx, maar reageren nu ontgoocheld op de ruildeal tussen Deportivo en Anderlecht. De kritiek op het transferbeleid van Anderlecht klinkt erg luid, zeker nu blijkt dat de piste-Sirigu wel héél concreet was.

De Italiaanse international werd door PSG uitgeleend aan Sevilla, maar mocht ook daar vertrekken wegens een gebrek aan speelminuten. De Spaanse journalist Carlos Pérez, werkzaam bij onder meer Estadio Deportivo, schreef op Twitter dat Anderlecht een akkoord had met zowel PSG als Sirigu zelf. Maar uiteindelijk zou René Weiler de deal hebben opgeblazen. Hij wou namelijk geen 'grote namen' in de kleedkamer.

Al final, todo indica que el Anderlecht se va a llegar al meta Rubén Martínez (Deportivo), tras olvidarse de Salvatore Sirigu. — Carlos Pérez (@carlosperezED) 23 januari 2017