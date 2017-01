Komt er revanche vanavond in het Kuipje? Mathijssen zal ze weer een loer willen draaien

Hoe zwaar zou de nederlaag in het eigen Astridpark nog op de maag van Anderlecht liggen. Verliezen tegen Westerlo in eigen huis deed immers pijn. Komt er vanavond revanche in het Kuipje? We zullen zien.

René Weiler heeft vanavond één overweging te maken omtrent zijn basisopstelling: laat hij Youri Tielemans spelen of niet? Tielemans pakte zondag geen vijfde gele kaart en moest hij die vanavond pakken, is hij geschorst voor de match tegen Standard van zondag, die zich heel wat moeilijker aankondigt.

Dus is de kans groot dat Adrien Trebel vanavond zijn debuut in de basis mag maken. Daarnaast is het uitkijken naar de rechtsachter: Appiah of Najar? Beiden liggen met elkaar in de balans, maar Appiah heeft een streepje voor omdat hij een echte rechtsback is.

Operatie redding

Westerlo trok met Marko Nikolic een nieuwe spits aan, maar die is nog niet speelgerechtigd. De Ceulaer en Annys zijn nog niet hersteld van hun blessures en Oto'o is fysiek nog niet klaar om tot de wedstrijdkern te behoren. Met een 7 op 9 heeft Westerlo onder Jacky Mathijssen wel operatie redding ingezet. En wedden dat hij ook voor paars-wit iets in zijn mouw steken heeft?

