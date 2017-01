Vleminckx keert even terug: "N.E.C mag me altijd bellen, maar als alles goed gaat volgend jaar met Antwerp in eerste klasse"

Dit weekend speelde NEC Nijmegen tegen Roda JC in de Eredivisie. Een opmerkelijke gast op die wedstrijd was Bjorn Vleminckx. De speler van Antwerp kwam herinneringen ophalen. "Terugkeren naar NEC? Ze mogen me altijd bellen."

Voor de camera's van N.E.C. TV sprak hij mooie woorden voor zijn ex-club. "Ik heb hier twee leuke jaren gehad, dit is echt wel een beetje thuiskomen. Ik word hier nog vaak herkend, maar ik ben dan ook een man van het volk. Zeker de pintjes na de wedstrijd herinneren ze zich nog wel. De supporters hielden hier veel van mij, ik zal me nooit veranderen. Dit is echt leuk."

De jaren van Vleminckx bij de club uit Nijmegen waren dan ook uniek. "Topschutter van de Eredivisie? Dat gaat me misschien mijn hele leven bijblijven. Dit was uniek en het heeft ook een mooi plaatsje gekregen bij mij thuis. Ik koester die prijs en zal dat ook blijven doen", was hij vol lof.

En dus rest de vraag: komt hij ooit terug naar de mooie club in Gelderland? "Ik heb nog gesproken met de voorzitter. Hij mag me altijd bellen. Ik ben nog niet versleten, dus wie weet. Maar ik voel me ook wel goed bij Antwerp. Ik hoop zo snel mogelijk terug te kunnen voetballen en promotie af te dwingen met Antwerp. Als alles goed gaat, dan spelen we volgend jaar terug in eerste klasse."