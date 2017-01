Capon zoekt geen excuses: "We brachten over de ganse lijn te weinig"

KV Oostende vergat vanavond een gouden zaak te doen in de strijd om play-off 1. En daarvoor is er één schuldige: de ploeg zelf. Brecht Capon neemt dan ook geen blad voor de mond.

"Ik had op voorhand al meermaals gezegd dat dit een sleutelwedstrijd was", zucht Brecht Capon. "Het is dan ook enorm pijnlijk om die match te verliezen. Dit zorgt toch voor een mentale tik."

De flankverdediger wil echter geen excuses zoeken. "De mist had er niets mee te maken en het veld lag perfect. Zagen jullie weinig vanuit de tribune? Wel, je hebt niets gemist."

"We brachten over de ganse lijn te weinig", besluit Capon. "We waren na de snelle achterstand nooit in staat om te reageren. Het is een cliché, maar we moeten ons zaterdag herpakken op het veld van STVV."