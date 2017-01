Club Brugge gaat voor dertiende match op rij zonder nederlaag: Pina tijdje out, Langil maakt mogelijk debuut

Foto: © photonews

Club Brugge krijgt vanavond het bezoek van Waasland-Beveren. Blauw-zwart wil na de klinkende zege op het veld van Standard doorgaan op zijn elan, terwijl de Waaslanders zich willen herpakken.

Club is bezig aan een goede reeks en dat is duidelijk als je de cijfers er bij neemt. Maar liefst twaalf wedstrijden is blauw-zwart al ongeslagen in de competitie. De laatste nederlaag dateert al van 14 oktober, toen het met een halve b-ploeg (verschillende sterkhouders waren out met griep, nvdr.) ging verliezen op het veld van Charleroi.

Voor vanavond moet Preud'homme wat puzzelen. Poulain ligt in de lappenmand, terwijl Vossen niet topfit is. Pina is dan weer een paar weken out met een spierscheur. Al kan de coach van Club nog altijd over voldoende goede spelers beschikken.

Waasland-Beveren mét Langil?

Over naar Waasland-Beveren dan. Na een teleurstellende 1 op 9, hoopt Cedomir Janevski op een ommekeer. Een goede prestatie in Brugge zou de Wase burger meteen wat moed kunnen geven.

Mogelijk zien we zelfs Steeven Langil al aan het werk. De Fransman is nog maar pas sinds dinsdag terug op de Freethiel, maar bij Waasland-Beveren stellen ze alles in het werk om hem speelgerechtigd te krijgen.