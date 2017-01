Smaakmaker van Liverpool verlengt contract op Anfield tot 2022: "Dit is een groot statement"

Foto: © photonews

Liverpool heeft één van zijn absolute sterspeler voor langer aan zich kunnen verbinden. Philippe Coutinho heeft zijn contract met twee jaar verlengd en blijft zo tot medio 2022 bij de Reds.

Philippe Coutinho heeft een nieuw contract getekend bij Liverpool. Het vorige contract van de Braziliaan liep af in de zomer van 2020, maar nu tekende hij bij tot 2022. Coutinho zal bij de Reds zo'n 173.000 euro op weekbasis verdienen. "Ik ben heel gelukkig met deze nieuwe deal. Ik ben de club enorm dankbaar", reageerde de 22-jarige middenvelder, die in 2013 overkwam van Inter. Hij speelde al meer dan 150 duels voor Liverpool, waarin hij goed was voor 34 goals en 35 assists.

Ook trainer Jurgen Klopp reageerde euforisch. "We hebben veel vertrouwen in ons project, maar als een speler van het kaliber van Coutinho zijn toekomst voor zo'n lange tijd aan de club verbindt, versterkt dat ons geloof. Hij weet dat hij zijn dromen en ambities hier kan waarmaken. Dit is een groot statement."