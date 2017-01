Spelers van Beerschot-Wilrijk trokken op teambuilding naar de Ardennen: #rattenoplatten

Foto: © jan mees

De spelers en supporters van KFCO Beerschot-Wilrijk leven op een wolk. De riante voorsprong op de eerste achtervolger in de hoogste amateurafdeling zorgt dan ook voor een ontspannen sfeer in de spelersgroep.

Vandaag gingen de troepen van Marc Brys langlaufen in de Ardennen, meer bepaald in Tenneville, vlakbij Bastogne. Dat de sfeer in de ploeg optimaal is, hoeft niet te verwonderen. Na de winterstage in het Turkse Antalya liet Marc Brys al verstaan dat "de spelersgroep nog hechter was geworden."

KFCO Beerschot-Wilrijk staat bovendien autoritair aan de leiding in eerste amateur. Maar de kloof van 14 punten kan bij wat tegenslag in de play-offs, waar de punten van de top-4 gehalveerd worden, smelten als sneeuw voor de zon. Dit weekend krijgen de Ratten op het Kiel de huidige nummer 4 Excelsior Virton op bezoek.