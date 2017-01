"Het is hier altijd wat als het een beetje vriest", maar wat denkt u over straffen voor slechte velden?

Foto: © photonews

Dit seizoen was er al heel wat te doen omtrent de veldverwarming in onze hoogste voetbalklasse. Vaak werd er, ondanks de installatie, op een haast onbespeelbaar veld afgetrapt. En dus is de vraag: wat wil u dat er dan gaat gebeuren?

Het veld in Waregem lag er voor de Bekerwedstrijd tegen Eupen hard en glad bij, op Anderlecht moesten warmteblazers soelaas bieden nadat een deel van de veldverwarming dienst weigerde en op KV Mechelen gooide een stroomuitval roet in het eten - al ging het vooral over rijmplekken.

Het afgelopen weekend was een nieuwe episode in een stilaan lange reeks van problemen met de veldverwarming. De Pro League kondigde intussen al aan dat het in de toekomst strenger gaan sanctioneren. "Die boetes begrijp ik. Het is een uitdaging voor de sector om nog meer pro-actief te werk te gaan", klinkt het bij algemeen directeur Stef Knaepkens van De Ceuster, een bedrijf dat zich specialiseert in veldverwarming.

Rest de vraag: valt er echt wel iets te doen aan de overmacht van plotse vorstperiodes? En moeten clubs dan echt gestraft worden voor problemen waar ze soms niets aan kunnen doen? Die vraag stellen wij graag aan jullie. We lazen al reacties dat het te gek is dat er bij de minste vorst problemen zijn, maar willen graag met jullie in debat gaan.