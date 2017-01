Frank Boeckx krijgt een andere concurrent, maar er verander niet veel: "Nog steeds drie keepers die zich willen bewijzen"

Frank Boeckx zag de voorbije dagen een concurrent vertrekken, maar kreeg er een nieuwe in de plaats. Of hij met de Spanjaard Rubén, een jeugdproduct van Barcelona, zal babbelen over ex-ploegmaats Iniesta en Messi?

"Ik denk het niet. Ik ben fan van Real Madrid", grijnst Frank Boeckx. Voor Frank the Tank verandert er niet veel. "De concurrentie maakt me niet scherper, ik kijk alleen naar mezelf. Er zijn drie keepers, die alle drie nummer één willen zijn en vechten voor hun plaats", zegt hij in Het Laatste Nieuws. Ook al kan de nieuwe doelman enkele adelbrieven (zeg maar briefjes) voorleggen.

"Ik denk dat de coach in de voorbije zes maanden voldoende heeft bewezen dat namen voor hem niet tellen. Werkijver tonen, een constant niveau halen op training: daar draait het om. Of ik al informatie over Ruben heb opgezocht? Nee. Ik ben dat ook niet van plan. Ik zal het wel op training zien, zeker? Ik zal Ruben opvangen zoals ik dat bij iedereen doe. Door samen hard te werken en een goede collega te zijn. Ik spreek een mondje Spaans, dus ik kan me wel behelpen", aldus Boeckx.