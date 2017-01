Harbaoui bewees meteen zijn waarde: "Charleroi zal nog ver geraken"

Foto: © Photonews

Hamdi Harbaoui bewees gisteren op het veld van KV Oostende meteen zijn waarde voor Sporting Charleroi. De spits tekende voor het openingsdoelpunt en bracht zijn ploeg zo mee in de PO1-race.

De spelers van KV Oostende hadden nog niet eens door dat de wedstrijd was afgetrapt toen Hamdi Harbaoui de opener voorbij William Dutoit schoof. Het was meteen zijn eerste doelpunt sinds zijn komst bij de Zebra's.

"Op het veld van KAA Gent (afgelopen vrijdag, nvdr.) heb ik geen echte kans gekregen", verduidelijkt de van RSC Anderlecht overgekomen Tunesiër. "Het was voor mij dan ook zaak om zo snel mogelijk de draad opnieuw op te pikken."

En dat heeft Harbaoui met verve gedaan. Een tweede doelpunt van de spits werd afgekeurd. "Bij een nieuwe ploeg wil je je zo snel mogelijk integreren, hé. En dat heb ik gedaan."

Het was voor mij zaak om de draad zo snel mogelijk op te pikken - Hamdi Harbaoui

Felice Mazzu koos in de Versluys Arena voor een 3-5-2 met veel nieuwe namen. "Het was meteen duidelijk dat we honger hadden naar de bal. Met deze mentaliteit zal Charleroi nog ver geraken."