Anderlecht geeft jongere die indruk maakte een contract tot 2020

Foto: © photonews

We hadden het de voorbije weken al benadrukt: Hannes Delcroix heeft serieus indruk gemaakt op stage bij Anderlecht. Het was de eerste keer dat de verdediger mee mocht, maar hij deed het zo goed dat de club besloot in te grijpen.

De 17-jarige linksvoetige verdediger kreeg vandaag dan ook een profcontract tot 2020. "Ik ben heel blij dat ik deze stap kan zetten en om te constateren dat de club in mij gelooft. Ik ben het bestuur, de staf en de andere spelers bijzonder dankbaar", reageerde Delcroix. "In de loop der jaren werd ik telkens goed omringd en ik heb me vlug kunnen integreren in de groep."

Herman Van Holsbeeck benadrukte vorige week nog eens hoe zeer ze geloven in het talent. "De formatie van jongeren blijft prioriteit bij ons. Hannes is al enkele jaren bij ons en heeft zich met zijn talent al verschillende keren laten opmerken. Ook zijn engagement en mentaliteit zijn top. Hij heeft dit contract verdiend en we zijn heel fier op hem. En net als Dennis Praet, Youri Tielemans en Romelu Lukaku voor hem gaat hij als Purple Talent zijn studies dit jaar met succes afronden", aldus Van Holsbeeck.