Hoe zit het nu met de veldverwarming? Installateur van grasmatten reageert: "Denk dat de clubs hun lesje geleerd hebben"

Foto: © photonews

Dit seizoen was er al heel wat te doen omtrent de veldverwarming in onze hoogste voetbalklasse. Vaak werd er, ondanks de installatie, op een haast onbespeelbaar veld afgetrapt. We legden ons oor te luister bij firma De Ceuster, aanleggers van het veld van onder meer Club Brugge en AA Gent.

Het veld in Waregem lag er voor de Bekerwedstrijd tegen Eupen hard en glad bij, op Anderlecht moesten warmteblazers soelaas bieden nadat een deel van de veldverwarming dienst weigerde en op KV Mechelen gooide een stroomuitval roet in het eten.

Eerder waren ook op Westerlo en Racing Genk al problemen. Algemeen Directeur Stef Knaepkens van De Ceuster was niet helemaal verrast. "We kennen een strenge winter, terwijl vorig jaar de installatie op enkele velden niet in actie moest komen."

Als die installaties na een hele tijd stil te liggen terug op volle toeren moeten draaien, komen de zwakke punten aan de oppervlakte -Stef Knaepkens

"Als die installaties na een hele tijd stil te liggen terug op volle toeren moeten draaien, en ze dus zwaar belast worden, komen de zwakke punten aan de oppervlakte." Kon dat dan niet getest worden? "Je kan dat pas doen als de condities zich voordoen. Je kan in de zomer niet het hele veld tot dertig graden gaan verwarmen."

Verzuim is het dus niet. "Heel wat clubs controleren ook in de zomerperiode de waterdruk en de pompen, maar die exacte omstandigheden kan je moeilijk simuleren. Door aanhoudende vrieskou koelt het veld heel snel af."

Ook de weervoorspellingen moeten dus correct zijn. "Het zal een uitdaging blijven, het weer is een onvoorspelbare factor. Bovendien zoeken clubs ook een balans tussen een goed speelveld en het milieu. De tijd dat je maar kon blijven brandstof verspillen, is allang voorbij."

Ik begrijp dat de Pro League boetes wil invoeren -Stef Knaepkens

De Pro League kondigde intussen al aan dat het in de toekomst strenger gaan sanctioneren. "Die boetes begrijp ik. Het is een uitdaging voor de sector om nog meer pro-actief te werk te gaan. Bijvoorbeeld door meer data te verzamelen en met rekenmodellen de voorspellingen bijstellen."

Tot slot vroegen we of Knaepkens of hij nog tips had voor de eersteklassers. "Tips? Ik denk dat de meeste intussen de lakmoesproef gehad hebben. Tenzij er zich een stroomuitval voordoet, hebben de clubs hun lessen getrokken. Er zal alleszins aan gewerkt worden."