Kortrijk-coach met verrassende uitspraak na kansloze nederlaag in Genk

Kortrijk kan het tij maar niet keren. In Genk liep het al tegen zijn achtste opeenvolgende nederlaag aan. Kansloos, maar toch zag Bart Van Lancker een goede tweede helft van zijn team.

"We waren met een bepaalde bedoeling naar Genk afgezakt. We wisten dat het een moeilijke verplaatsing zou zijn, maar we hebben geprobeerd om die op korte termijn heel goed voor te bereiden."

Dan is het natuurlijk bijzonder jammer als je al na 4 minuten op achterstand komt. "We begonnen met een plan aan de match, maar als je zo snel achter komt, weet je dat het een moeilijke avond wordt. Genk was daarna heel dominant."

Genk is de verdiende winnnaar - Bart Van Lancker

Ondanks de kansloze 3-0 nederlaag, beklemtoonde Van Lancker toch het positieve. "Onze tweede helft was nog vrij goed, zowel in balbezit als op het mentale vlak", vond hij. "We hebben geprobeerd te profiteren van het feit dat Genk slordiger ging voetbalen, maar dat is ons niet gelukt. Genk is de verdiende winnaar."