Thibault De Smet krijgt eerste basisplaats bij Gent, De Sutter start bij Lokeren

Foto: © photonews

Sporting Lokeren liep vorig weekend tegen een verrassende nederlaag aan in Moeskroen. Vanavond kunnen ze revanche nemen, want dan komt Gent op bezoek voor de streekderby.

Sporting Lokeren kende een heropleving voor Nieuwjaar met onder meer de komst van Runar Kristinsson als hoofdcoach, maar in Moeskroen zagen we opnieuw het 'stijve' Lokeren van onder Georges Leekens. Wees er dus maar zeker van dat de Oost-Vlamingen geprikkeld zullen zijn tegen AA Gent.

Selectie Lokeren: Verhulst, Copa, De Wolf, Maric, Ticinovic, Galitsios, Ninaj, Terki, Overmeire, Persoons, Rassoul, Jambor, Bolbat, Miric, De Sutter, Martin, Straetman, Hupperts, De Ridder.

Voor alle duidelijkheid hadden ze bij Gent ook liever gehad dat Lokeren vorig weekend won. Gewond dier, weet je wel. "Bij Lokeren hebben ze genoeg drijfveren om zich extra op te laden tegen ons", aldus Peter Balette die ook met blessurenieuws kwam gisteren. Dat kan u hier nalezen.

"Dat het seizoen quasi gedaan is voor hen? Ik ken jongens als Persoons goed genoeg om te weten dat die niet zomaar matchen gaan afhaspelen. Bovendien is het een uitmatch, als je naar ons parcours kijkt, lijkt het alsof we buitenshuis niets kunnen. We moeten dus een tandje bijsteken."

Selectie Gent

AA Gent is de favoriet bij UNIBET. Wil u de match ook intenser beleven? Waag dan een gokje, bovendien krijgt u via deze link een bonus van 200% tot wel 80€!