Argentijnse clubhopper verlaat Fiorentina voor Watford

Watford heeft vandaag een grote vis aan de haak geslagen. De club van Rode Duivel Christian Kabasele heeft de Argentijnse aanvaller Mauro Zarate aangetrokken.

Mauro Zarat komt over van Fiorentina en tekende bij Watford, dat 14de staat in de Premier League, een contract voor 2,5 jaar. De 29-jarige Zarate heeft zich de afgelopen seizoenen ontpopt tot een heuse clubhopper.

Na zijn doorbraak in eigen land bij Velez Sarsfield volgden passages bij Al-Sadd (2007-2008), Birmingham City (2008), Lazio Roma (2008-2011 en 2012-2013), Internazionale (2011-2012), Velez Sarsfield (2013-2014), West Ham United (2014 en 2015-2016), Queens Park Rangers (2015) en Fiorentina (2016-2017).

OFFICIAL: Mauro Zárate has joined #watfordfc from @acffiorentina in a two-and-a-half-year deal.



More ⬇️️https://t.co/o8nimt1yMr



🐝 pic.twitter.com/VZpycNkXQJ