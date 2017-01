Onverslaanbaar: deze ploegen verloren nog geen punt

Foto: © Sevil Oktem

We gaan in de diverse competities stilaan de laatste rechte lijn in. En er zijn wel degelijk nog een aantal teams die nog niet verloren dit seizoen.

In het vrouwenvoetbal gaat het over acht teams die dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd verloren. Allen komen ze uit in de provinciale reeksen.

Hove Sport, Blauwvoet Oevel en Westerlo zijn alledrie nog ongeslagen in de provincie Antwerpen, terwijl Stéphanois, Wijgmaal en Zemst het goed doen in Brabant.

Ook Zandvoorde en Melsele B verloren nog geen enkel punt dit seizoen. Benieuwd of ze dat allen kunnen volhouden tot het einde van het seizoen.