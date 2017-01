Prestatie Kalu geen verrassing: "We wisten absoluut dat hij dit kon"

Bij AA Gent maakten de nieuwkomers, en dan vooral Samuel Kalu, tegen Charleroi al een goeie indruk. Met de derby tegen Lokeren in het verschiet, gingen we in Gent nog eens poolshoogte nemen.

"Dat de coach die vier nieuwe jongens (Kalu, Bjedov, Kalinic en Troost-Ekong, nvdr.) meteen aan de aftrap bracht, toont aan hoe groot het vertrouwen in die mensen is", aldus Peter Balette op de Gentse persconferentie.

De prestatie van Kalu kwam niet als een totale verrassing. "We wisten absoluut dat hij dit kon. Als ik lees dat Troost-Ekong zegt dat hij al een paar keer binnenstebuiten gedraaid werd, zegt dat genoeg." De paralellen met Simon werden ook al getrokken.

Simon is intussen bijna een Belg -Peter Balette

Die viel echter wat terug na een goed begin. "Uiteraard heeft de club stappen gezet in de begeleiding. Al valt Kalu wel in een Nigeriaanse groep, Simon was op dat vlak eenzamer bij zijn aankomst. Maar intussen is hij al bijna een Belg. Die heeft zich perfect in de club geïntegreerd."

Toch wou hij het niet alleen over de nieuwkomers hebben. "Je mag ook de rol van Milicevic niet onderschatten in de zege tegen Charleroi. Hij was héél aanwezig."