STVV overtuigde met tal van kansen én twee goals: "KV Mechelen had niet de meest beweeglijke verdedigers"

STVV heeft zijn thuisfans dit jaar meteen getrakteerd op een thuiszege tegen KV Mechelen. De opener van 2017 was er één vol kansen, drie goals én een rode kaart.

"Voor het publiek was dit een boeiende opener", vond ook doelpuntenmaker Stef Peeters. "In het eerste kwartier zochten we goed de diepte met de snelheid van Igor Vetokele. Ik geloof dat hij wel vier keer zijn man afschudde."

De Truiense aanvaller was inderdaad een gesel voor de Mechelse defensie. "Het waren niet de meest beweeglijke verdedigers", pikte Vetokele in. 'Daar kon ik met mijn snelheid van profiteren. Mijn doelpunt? Ik zag wat ruimte en ging mijn kans."

Acht punten op Moeskroen is een groot verschil - Steven De Petter

Vetokele zette STVV op weg naar een 2-1-zege, waardoor de kloof met Moeskroen weer 8 punten bedraagt. "Dat is een groot verschil", besloot routinier Steven De Petter. "De druk is zo weer even weg. Al kan onze efficiënte tegen KV Oostende zaterdag nog een pak beter."