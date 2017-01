Thibault De Smet zag goeie eerste basisplaats beëindigd met rood: "Een schouderklopje en hij laat zich vallen"

Foto: © photonews

Sporting Lokeren en AA Gent maakten er een scoreloos gelijkspel van in de Oost-Vlaamse derby. Dé sleutelfase was de rode kaart van Thibault De Smet aan het einde. Een wel heel zwaar verdict.

"Ik achtervolgde hem en moest een keuze maken. Ik raak hem amper, het was meer een schouderklopje", aldus De Smet. "Als ze naar de herhaling kijken, hoop ik dat ze zien dat er echt geen fout was en de schorsing kwijtschelden. Zelf heb ik de beelden gezien, Louis (Verstraete, red.) toonde ze me meteen."

De rode kaart op zich veranderde niet veel, maar indien Bolbat zijn actie verderzet, scoort hij wellicht. "Had hij gewoon doorgegaan naar doel, had hij een kans, maar hij besliste om te vallen. Uiteindelijk is het beter om dat foutje te maken dan een goal tegen te krijgen."

Die drang naar voren heeft altijd in mijn spel gezeten -Thibault De Smet

Uiteindelijk bleef het een geslaagde eerste basisplaats voor de youngster. "Ik wist het de dag voordien, ik zat op de laatste training bij de basiself. Dat was meteen een motivatie om me vol op deze match te focussen."

Vooral bal aan de voet toonde hij zich. "Dat heeft altijd wel in mijn spel gezeten. Ik had geen schrik en wou mijn offensieve kwaliteiten tonen. Mijn conditie is ook goed genoeg om mee naar voren te trekken." Hij had bijna twee assists naast zijn naam.

"Of ik vloekte toen Milicevic miste? Neen, het was mooi geweest, maar je wint en verliest als team." Ook op Perbet gaf hij een mooie bal, maar de Fransman liep niet door. "Als hij er een beetje meer in geloofde, kon hij met een kleine deviatie misschien scoren."