Van Der Bruggen houdt de moed erin: "Eén overwinning kan genoeg zijn"

Foto: © photonews

Hannes Van Der Bruggen had zich zijn overstap van Gent naar Kortrijk wellicht anders voorgesteld. De middenvelder verzeilde in een club die in diepe crisis verkeert.

Kortrijk leed nu al 8 nederlagen op rij. Dinsdagavond kon het in Genk op geen enkel moment aanspraak maken op zelfs maar een punt. Een vuist maken is moeilijk, het loopt werkelijk voor geen meter.

"Die 3-0 op Genk is een dreun", geeft Van Der Bruggen toe. "Na vier minuten stonden we al 1-0 in het krijt, dan weet je dat het een moeilijke avond wordt. Schrijvers was sneller op de bal dan wij."

"Genk speelde sterk en wij moesten achter de feiten aanlopen." En zo herneemt Kortrijk na de winterbreak zoals het 2016 afsloot, met opeenvolgende nederlagen. "We hebben nu twee moeilijke wedstrijden achter de rug, tegen Zulte Waregem en Genk. Het is nu zaak om het tij zo snel mogelijk te keren."

Hoe dat moet gebeuren? "We moeten proberen om langer die nul op het bord te houden", beseft Van Der Bruggen die gelooft in een ommekeer. "Eén overwinning kan al genoeg zijn om het tij te keren."