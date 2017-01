'Hij is er vanavond niet bij voor Club Brugge, Spaanse clubs blijven van hem dromen'

Club Brugge wil tegen Waasland-Beveren winnen en zo opnieuw alleen leider worden in de Jupiler Pro League. Het moet het wel doen zonder een gewilde speler.

Bij Club Brugge komt Tomas Pina nochtans niet eens aan zoveel speelminuten. Zes basisplaatsen en 318 minuten verzamelde hij nog maar dit seizoen in de competitie.

Door een spierscheurtje is hij er ook tegen Waasland-Beveren zeker niet bij, maar de zomertransfer van blauw-zwart zou normaliter sowieso niet hebben meegespeeld. Afgelopen zomer kwam hij over van Villarreal en in zijn land volgen ze de speler wel nog.

Gijon en Malaga willen de middenvelder graag losweken uit Jan Breydel, al lijkt het niet meteen tot een (winter)transfer te gaan komen. Pina is 29, maar blijft een optie als Timmy Simons minder aan spelen kan komen. Bovendien wil Club Brugge boter bij de vis.