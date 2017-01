Zulte Waregem zet (eindelijk) in op eigen jeugd en geeft drie toptalenten contract

Foto: © photonews

Thomas Caers zei het ons onlangs nog: binnenkort stromen de eerste talenten van de Essevee Soccer School door naar de eerste ploeg. Een eerste stap in die richting is nu alvast gezet.

De Soccer School van Zulte Waregem is iets unieks in de wereld. De jongens zijn niet ingeschreven in een officiële competitie, maar spelen oefenwedstrijden tegen de sterkste clubs van de ons omringende landen. Thomas Caers, bezieler van het project, wil Essevee zo binnen dit en een twee jaar een lading talenten afleveren, waardoor Essevee minder afhankelijk wordt van andere clubs.

En zo hebben er nu al een paar een contract gekregen, allemaal jongens van 16 jaar. Rechtsback Mohamed Bouchouari, centrale middenvelder Nezar Srifi en flankaanvaller Anass Zaroury kregen hun eerste contract voorgeschoteld.