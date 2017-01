Ootmoedige Dury, maar: "Ga niet opsommen wanneer we pech hadden met de arbitrage ..."

Foto: © photonews

Zulte Waregem pakte de drie punten van Moeskroen, maar had daarbij ook wel wat geluk met de arbitrage. Een penalty werd niet gefloten voor Moeskroen, een doelpunt van Essevee werd gescoord uit buitenspel.

"Ik wil niets zeggen over de arbitrage, maar we hebben pech gehad door enkele fouten vandaag", opende Mircea Rednic de debatten. En ook David Hubert sakkerde: "Het was een flagrant buitenspelgeval waarop ze scoren en we krijgen ook geen penalty voor hands op het einde. Dit is zuur en doet ons denken aan de match op Standard."

Sander Coopman gaf het al aan dat het meer dan waarschijnlijk buitenspel was, maar ook Francky Dury was achteraf eerlijk. "Ik begrijp dat mijn collega hierover klaagt, want het is niet leuk om op zo'n manier punten te laten schieten. Maar we hebben dit seizoen ook al genoeg momenten gehad waar wij de pech aan onze zijde hadden."

"Daar zijn momenten genoeg van, ik ga ze niet allemaal opsommen. Deze keer hebben wij dan misschien een beetje meeval, al is het ook moeilijk te zien of het nu al dan niet buitenspel is. Maar goed: laat ons vooral onthouden dat we vandaag de drie punten hebben gepakt, veel meer moeten we daar niet over zeggen."