VIDEO: Real Madrid kan treble vergeten ondanks vrijschopdoelpunt van Cristiano Ronaldo

Real Madrid is uitgeschakeld in de Copa del Rey. De Koninklijke speelde gisteren in de terugwedstrijd van de kwartfinale 2-2 gelijk op bezoek bij Celta Vigo, maar had de heenmatch met 1-2 verloren. Cristiano Ronaldo was wel trefzeker met een vrije trap.

Real Madrid had op bezoek bij Celta, waar onze landgenoot Theo Bongonda opnieuw 90 minuten tussen de lijnen stond, wat recht te zetten na de pijnlijke 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd. Maar de Koninklijke kwam tweemaal op achterstand en kon in de blessuretijd pas de 2-2 eindstand op het bord zetten.



Cristiano Ronaldo eiste wel een hoofdrol op. De winnaar van de Gouden Bal maakte iets na het uur gelijk vanop vrijschop. Het was zijn derde doelpunt uit vrije trap van het seizoen, evenveel als zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. Tussendoor miste CR7 wel nog een reuzekans. En zo mag Real Madrid de treble-droom nog een jaartje langer opbergen. Barcelona is wel nog in de running voor alle prijzen dit seizoen.