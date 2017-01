Denis Suarez scoort vaker dan Luis Suarez in overtuigende Barça-return

Foto: © photonews

Terwijl in de Jupiler Pro League van dinsdag tot donderdag speeldag 23 afgehaspeld werd, vond elders in Europa bekervoetbal plaats. Voor Marouane Fellaini was er goed nieuws.

Engeland

Manchester United ging donderdagavond op bezoek bij Hull City voor de return in de halve finales van de League Cup. Met een 2-0-voorsprong op zak stonden The Mancunians al met één been in de finale.

Toch kregen we, zonder Fellaini tussen de lijnen, een spannend wedstrijdverloop. Huddlestone zorgde vanop de stip voor 1-0. Pas toen Pogba halverwege de tweede periode gelijkmaakte, kon United weer opgelucht ademhalen. De 2-1 van Niasse deed er niet meer toe.

Nederland

In Nederland knikkerde Vitesse titelverdediger Feyenoord uit de beker met 2-0-cijfers. De Rotterdammers lieten een onmachtige indruk na, waarvan Kashia en Tighadouini optimaal profiteerden. Vitesse zo naar de halve finales.

Spanje

Na de 0-1 uit de heenmatch won Barcelona overtuigend de return tegen Real Sociedad met 5-2. Denis Suarez scoorde twee keer voor Barça, Luis Suarez, Messi en Turan één keer. De Catalanen zo naar de halve finales.