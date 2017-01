Hans Vanaken gaat in op de gelatenheid die hij soms vertoont en waar de Club-fans zich aan storen: "Het is te laat om dat nog te veranderen"

Wanneer het bij Club Brugge niet loopt zoals het moet, lijkt Hans Vanaken wel eens een vorm van gelatenheid te vertonen. En dat lokt dan weer gemor bij de blauw-zwarte aanhang uit.

Maar die houding is helemaal niet bewust, geeft Vanaken aan in Sport/Voetbalmagazine. "Dat lijkt misschien zo en ik hoor het wel vaker als commentaar."

Stijl die hem naar Club bracht

"Ik ben een wat lange slungel en dat komt soms wat ongeïnteresseerd over, maar het is het niet", beklemtoont de Limburger. "Ik vind het nooit fijn als het minder gaat. Er dan een tackle ingooien is mijn ding niet. Het is puur mijn stijl niet, maar als het zo overkomt..."

"Het is te laat om dat nog te veranderen, denk ik. Maar anderzijds is het ook de stijl die me als voetballer heeft gebracht waar ik ben."