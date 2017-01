Kan Hein Vanhaezebrouck dan toch geen briefjes doorgeven tegen Club Brugge?

Komende zondag vindt in de Ghelamco Arena de Slag om Vlaanderen plaats tussen AA Gent en Club Brugge. Of Hein Vanhaezebrouck plaatsneemt in de dug-out van de Buffalo's is nog lang niet zeker.

De Geschillencommissie legde Vanhaezebrouck een voorwaardelijke schorsing en een geldboete van 400 euro op voor zijn gedrag in de topper tegen Anderlecht eind 2016. Het Bondsparket tekende nu beroep aan, omdat men vermoedt dat de Geschillencommissie dinsdag niet conform het reglement handelde.

"Het Bondsparket kan zich bovendien niet vinden in een straf met uitstel", staat te lezen op de webstek van de Jupiler Pro League. Vrijdagmiddag om 13 uur komt de zaak voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Indien een effectieve schorsing volgt, kan Vanhaezebrouck zijn troepen niet coach tegen landskampioen Club.