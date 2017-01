Onsmakelijke afloop in de maak: Onyekuru is verdwenen

Foto: © photonews

Je hebt er elke mercato wel eentje, maar in België zijn er dit seizoen wel redelijk wat: de transfers die lang aanslepen en dan toch nog een vreemde wending aannemen. We hadden al Trebel en Roef, de soap rond Bailey is nog niet gedaan en ook Henry Onyekuru is een raar verhaal aan het worden.

Onyekuru aast op een transfer naar een grotere competitie, maar Eupen wil vooralsnog niet meewerken aan een transfer; En volgens de RTBF is het nu zover gekomen dat Onyekuru met de noorderzon verdwenen is. Bij Eupen weten ze niet waar de speler is. Hij daagde ook niet op voor de trainingen.

Onyekuru wil zo een transfer afdwingen en we hebben al genoeg gezien dat op de duur de club toch aan het kortste eind trekt. Het Schotse Celtic wil hem heel graag binnenhalen, maar boden niet genoeg. De Nigeriaan zou er wel een veelvoud van bij Eupen kunnen gaan verdienen.