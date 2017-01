Holsbeek en Wijgmaal in dé topper van het weekend

Foto: © VK Holsbeek

Niet enkel in de Super League of in de Beker van België staan de komende weken belangrijke duels op het programma, dat is ook zo in de diverse provinciale reeksen.

Zo is er het verhaal van Holsbeek, een groep die naar eigen zeggen vanuit het liefhebbersverbond snel is doorgegroeid naar competitie. Het team staat momenteel zelfs knap tweede in derde provinciale in het eerste seizoen.

De kloof met Wijgmaal is momenteel zes punten, maar Holsbeek heeft nog een wedstrijd voor de boeg. Met de topper tegen Wijgmaal - om 11 uur op zaterdag in Holsbeek - voor de boeg, kunnen ze dus nog steeds een aardig woordje meepraten in de titelstrijd.

"Onbekend hoeft niet langer onbemind te zijn! Kom ze aanmoedigen, genieten van de sfeer en het voetbal. Onze dames zijn absoluut uit op revanche voor de nipt verloren heenwedstrijd uit de heenronde, het zal er stuiven dus", klinkt het in een persbericht van Holsbeek. Op 2 oktober werd het in Wijgmaal 2-1 voor de thuisclub.