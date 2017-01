Hoogendijk stopt als international

Foto: © photonews

Anouk Hoogendijk was lange tijd een van de vaandeldraagsters van het Nederlandse voetbal. Op het EK 2009 was ze er al bij, nu is het echter over met haar interlandcarrière.

Via de sociale media liet Hoogendijk namelijk weten dat ze niet meer zal uitkomen voor het Nederlands voetbalelftal. De voorbije maanden zat ze vaak in de voorselectie of bij de reservenlijst van de Oranje Leeuwinnen.

Die rol past niet echt goed bij Hoogendijk, die ziet dat de jeugd het enorm goed doet bij Nederland en daarom laat ze haar plaats dus definitief voor anderen.

De middenveldster wil zich nu focussen op haar project bij Ajax, het team van Davina Philtjens. In de Eredivisie hebben ze momenteel een ruime voorsprong op Twente, waardoor ze op koers zitten voor een landstitel én voetbal in de Champions League.