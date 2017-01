Igor Vetokele kan bij STVV wat bij Zulte Waregem niet lukte: "Dat was een pijnlijk verhaal, maar..."

Wat in veertien competitieduels voor Zulte Waregem niet lukte, gebeurde in zijn tweede optreden bij STVV wel. Igor Vetokele (24) zette zijn nieuwe club met een goal op weg naar winst tegen KV Mechelen.

"De laatste keer dat ik in competitie scoorde was voor Charlton Athletic tegen Rotherham United, maar vraag me niet wanneer dat was", vertelde Vetokele woensdag na de 2-1 overwinning. Bijna een jaar geleden, 30 januari 2016, was het geleden."

"Het verhaal bij Zulte Waregem was pijnlijk en ik maakte er moeilijke maanden mee. Maar ik leerde er ook veel van coach Francky Dury. Ik wist dat ik weer belangrijk kon worden. Met STVV heb ik denk ik de ideale club gevonden."

"Met Stef Peeters klikt het wel - Igor Vetokele

"Ik verwacht veel moois van hem", liet Stef Peeters ook optekenen. "Met Stef klikt het wel", aldus Vetokele. "Mijn snelheid is wel mijn grootste wapen. En hij is iemand die de bal makkelijk achter de verdediging legt. Na enkele weken voelen we elkaar al heel goed aan."