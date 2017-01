Langil zorgt voor woede in Warschau: "Ik ben zeker dat het niet waar is"

Steeven Langil moet niet meteen op vakantie gaan naar Warschau. Daar zijn ze razend nadat ze zijn uitlatingen over racisme te horen kregen. En er wordt bij hoog en laag beweerd dat het pertinent onwaar is.

Kapitein Jakub Rzeźniczak reageerde al op Twitter: "Wat een energieverlies voor een man die slechts zes matchen voor ons speelde", schreef hij. Maar bij Legia zitten ze wel degelijk met de zaak in hun maag. Een betichting van racisme wordt door de FIFA immers niet licht opgevat. Ze overwegen dan ook acties.

Szkoda prądu na gościa który zagrał w Legii 6 spotkań... — Jakub Rzeźniczak (@JakubRzezniczak) January 26, 2017

Ook journalist Piotr Kozminski hoorde van de zaak. "Hij zei me enkele weken geleden hetzelfde in een interview, maar ik heb dat toen niet gebruikt omdat ik in dit geval héél zeker ben dat het niet waar is. Ik weet niet waarom hij dat zegt...", aldus Kozminski.