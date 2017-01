Wat een rotjaar voor Overmeire: seizoen is voorbij

Foto: © photonews

Killian Overmeire kwam gisteren onzacht in aanraking met een speler van Gent. De kapitein van de Waaslanders greep onmiddellijk naar zijn schouder en nu is de diagnose bekend. En die is bijzonder zwaar.

Overmeire heeft een scheur in zijn schouderpees opgelopen en wordt maandag reeds geopereerd. Dat betekent wel dat zijn seizoen er zo goed als op zit. Hij is voor minstens drie maanden out.

"Ik voelde meteen dat er iets ernstig mis was met mijn schouder", aldus Overmeire, die in zak en as zat, bij Sporza. "Hopelijk verloopt de revalidatie goed en sta ik zo snel mogelijk weer op het veld." Lokeren staat na 23 speeldagen op de 10e plaats.