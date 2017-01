Preud'homme en Janevski zagen serieuze uitblinker bij Waasland-Beveren: "Hele sterke match gespeeld"

Club Brugge knokte zich woensdagavond nipt - maar verdiend - voorbij Waasland-Beveren. De ploeg van Cedomir Janevski leek eventjes op weg naar een punt, maar uiteindelijk nam José Izquierdo Beveren-doelman Merveille Goblet alsnog te grazen.

Die Goblet speelde overigens een puike wedstrijd. De jonge goalie kreeg door de afwezigheid van eerste doelman Laszlo Köteles een kans en stelde niet teleur. En dat hadden ook Cedomir Janevski én Michel Preud’homme gezien.

"We creëerden vijftien kansen. Dat zegt alles, hé." - Michel Preud'homme

“We wilden zo snel mogelijk onze voorsprong uitdiepen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt”, aldus Preud’homme na de wedstrijd. De Luikenaar zag daar twee redenen voor: “We hadden het eerst en vooral zelf beter moeten doen, maar Goblet heeft een hele goede match gespeeld.”

“Philippe (Clement, nvdr.) houdt tijdens d wedstrijd de statistieken bij en we creëerden in totaal vijftien kansen. Dat zegt alles, hé. Het ontbrak ons aan een beetje efficiëntie, maar het feit dat we niet meer tot scoren kwamen lag ook aan de doelman van de tegenstander. Goblet stond sterk te keepen.”

"Goblet speelde een hele goede wedstrijd" - Cedomir Janevski

Janevski beaamde dat. “Als je naar het Jan Breydelstadion moet komen, weet je op voorhand dat het een moeilijke wedstrijd zal worden. Gelukkig stond Goblet bij ons tussen de palen. Hij speelde een hele goede wedstrijd. We hadden problemen met de hoge druk van Club Brugge en uiteindelijk is dit een verdiende overwinning voor hen.”