Nieuwe wetten en budgetten bij Buffalo's: transferrecord wordt twee keer in een maand gebroken - hallucinante cijfers

Foto: © photonews

Met Lovre Kalinic (26) brak AA Gent zijn transferrecord op hallucinante wijze. Een maand later is er nu ook de transfer van ene Yuya Kubo. En opnieuw werden alle records verbroken.

Kalinic kwam voor ruim 3 miljoen euro over van Hajduk Split naar de Arteveldestad, waar hij een contract voor vier seizoenen tekende. "Het is niet toevallig dat heel wat Engelse clubs interesse toonden", was zijn landgenoot en gewezen Club Brugge-aanvaller Bosko Balaban toen al laaiend enthousiast in Het Laatste Nieuws.

Maar nu is er dus opnieuw een record gebroken. "We zullen misschien minder transfers doen dan anders, maar dan wel in een andere kwaliteits- en prijscategorie", liet voorzitter De Witte al in zijn kaarten kijken.

Toch is en blijft het opvallend. Tot voor deze winter werd er nooit meer dan 1,7 miljoen euro uitgegeven voor een speler, nu zijn er al twee die vlotjes dat bedrag overstijgen.