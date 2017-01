Obbi Oulare verkoopt zichzelf aan het Nederlandse publiek: "Mensen denken dat ik door mijn lengte vooral fysiek sterk ben en goed kan koppen, maar..."

Foto: © photonews

Na een half seizoen bij Zulte Waregem gaat Obbi Oulare nu voor het Nederlandse Willem II voetballen. De Belgische aanvaller, die met rugnummer 58 zal spelen, sprak an een eerste keer over zijn nieuwe avontuur.

De tijdelijke terugkeer naar België werd geen succes. Nu probeert Oulare het tot het einde van het seizoen bij onze noorderburen. "Nederland staat bekend om het aanvallende voetbal. Als spits vind ik dat natuurlijk wel fijn", laat hij op de website van zijn nieuwe werkgever weten.

"Mensen denken dat ik door mijn lengte vooral fysiek sterk ben en goed kan koppen, maar ik ben ook een speler met technische kwaliteiten", aldus de Belgische belofteninternational die twee oude bekenden tegen het lijf loopt. "Derrick (Tshimanga) en Jordy (Croux) ken ik nog van de tijd dat we jeugdspelers waren in België. Het is leuk hen weer te zien."

Oulare is vrijdag nog niet speelgerechtigd voor de partij tegen Sparta Rotterdam