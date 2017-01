Opvallend: terugkeer Deschacht onder luid applaus

Foto: © photonews

Het leek er een poosje zwart uit te zien voor Olivier Deschacht. Ook wij hadden gedacht dat zijn verhaal over en out was, maar woensdag mocht hij in Westerlo invallen. Een zoveelste episode in het verhaal van de comeback-kid.

Deschacht moest invallen toen Bram Nuytinck na een stevige tik tegen zijn hoofd naar de kant moest. René Weiler haastte zich om Olivier Deschacht te roepen. Net voor hij het veld betrad gaven de twee elkaar nog een stevige handdruk. De lucht lijkt dus helemaal opgeklaard tussen Weiler en Deschacht.

En ook de fans toonden respect, want zijn naam galmde door het stadion toen hij inviel. Van alles wat er dit seizoen gebeurd is, bleef blijkbaar weinig hangen. Deschacht zal altijd voor tweedracht blijven zorgen, maar het respect van de meegereisde fans had hij alvast.