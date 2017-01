Genk is dan toch nog niet klaar en laat oog vallen op nog een defensieve middenvelder

Racing Genk was klaar op de transfermarkt behalve als er nog een opportuniteit uit de lucht zou vallen. Dat zei Dimitri De Condé vorige week. Maar mogelijk is er nog wel iets te doen...

Volgens HLN heeft Genk nog plannen om zijn middenveld te versterken. Met de 19-jarige Sander Berge haalden ze al een vervanger voor Wilfred Ndidi, maar er zou nog een 19-jarige mogelijk op komst zijn.

De Limburgers lieten hun oog vallen op Pierre Desiré Zebli. Een Ivoriaanse verdedigende middenvelder die aan zijn tweede seizoen bij het Italiaanse Perugia, in de Serie B, bezig is. Hij werd opgeleid bij Inter. Bij Perugia staat hij meestal in de basis, maar hij zou wel meer dan 2 miljoen euro kosten.