Niet Dendoncker heeft een probleem door komst Trebel, Hanni zal tenen mogen uitkuisen

Foto: © photonews

We hadden het al gezegd: door de komst van Adrien Trebel gaat René Weiler keuzes moeten maken. Woensdag verhuisde Massimo Bruno nog naar de bank, maar ook Sofiane Hanni mag zich serieus zorgen maken.

Trebel toonde tegen Westerlo dat hij een onmiddellijke meerwaarde kan zijn voor paars-wit. De middenvelder viel tegen Westerlo vooral op door een quasi perfect positiespel. Waar het begin dit seizoen nog zoeken was naar afspeelpunten, bood Trebel zich slim aan tussen elke lijn en op iedere plaats waar hij de bal kon krijgen. En veel balverlies leed hij daarbij ook niet.

Na de match klonk het bij Dendoncker en Tielemans dat het een plezier was om met hem samen te spelen. En ja, de vorm van Nicolae Stanciu, die moest uitwijken naar links, gaat met de week crescendo. Waar is er dan nog plaats voor Sofiane Hanni? De kapiteinsband ging naar Youri Tielemans, die een natuurlijk leiderschap in zich heeft en dit seizoen qua statistieken hoge toppen scheert.

Krijgt Hanni zijn kapiteinsband terug van Tielemans? Ook af te wachten...

Tielemans scoorde in de competitie al acht keer en gaf zes assists, cijfers waarmee hij nu reeds al zijn vorige seizoenen mee overtreft. En redelijk straf zelfs. In totaal zit hij zelfs al aan 13 goals en 8 assists over alle competities heen. Hanni (6 goals, 6 assists) doet het ook niet slecht, maar hij zou wel eens het slachtoffer kunnen worden van de komst van Trebel.

Doelpuntenmachine

De verdediging even buiten beschouwing gelaten: Anderlecht scoorde al 52 doelpunten dit seizoen, dat zijn er 7 meer dan leider Club Brugge. Teodorczyk en Tielemans zijn daar de exponenten van. Een middenvelder als Trebel kan het evenwicht verzorgen tussen verdediging en aanval, waardoor ook Dendoncker wat meer vrijheid krijgt.

Sofiane Hanni zou bij terugkeer van de Afrika Cup morgen wel eens kunnen horen dat hij zich in de ploeg moet knokken. En dat zou niet eens zo onlogisch zijn...